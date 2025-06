Au Théâtre Transversal, Florian Sitbon présente les premières de sa nouvelle création, Piscine (pas d’eau) de Mark Ravenhill. Une pièce cruelle où l’amitié révèle les rapports entre art et capitalisme.

Figure de proue du théâtre dit « In-Yer-Face » ou « coup de poing » né au Royaume-Unis dans les années 90, Mark Ravenhill n’a pas fini de nous bousculer dans nos habitudes de spectateurs et de consommateurs. Avec sa mise en scène de Piscine (pas d’eau), Florian Sitbon démontre avec cinq jeunes comédiens issus du Cycle d’insertion professionnelle du Studio de formation théâtrale de Vitry-sur-Seine la grande force et l’actualité de cette écriture. Épuré, nourri d’un travail sonore immersif et des lumières ciselées de Jean-Luc Chanonat, son travail met en valeur la précision des mots et des silences de cette fiction cruelle ancrée dans le milieu de l’art contemporain. Dans cette pièce où un groupe de jeunes artistes se retrouvent après plusieurs années d’éloignement, invités par une de leurs anciennes amies qui a rencontré le succès, tout est permis. Surtout le pire, car loin d’être épargné par les violences du capitalisme, l’art en est un rouage comme les autres.

Anaïs Heluin