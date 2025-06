Avec C.R.A.S.H., la compagnie Hors Jeu revient sur l’affaire de Tarnac. Entre théâtre documentaire et fiction, cinq comédiens mettent tout leur art au service d’un éclaircissement de ce « crash » ou fiasco judiciaire.

Résumer l’affaire de Tarnac en quelques lignes est une gageure que nous ne chercherons pas à tenir. Pour se rafraîchir la mémoire sur les dix années de procédures juridiques qui suivent l’arrestation en 2008 de huit personnes présentées alors par les médias comme de dangereux terroristes d’« ultragauche », mieux vaut aller voir C.R.A.S.H. de la compagnie Hors Jeu. Dans ce spectacle écrit et mis en scène par la directrice de la compagnie Sophie Lewisch, le théâtre se fait outil de compréhension de ce fiasco qui entre autres nombreuses qualifications reçut celle de « mise en scène policière ».

Le fiasco comme terrain de jeu

Les comédiens – Nadine Bechade, Emmanuel Bodin, Florentin Martinez, Charles Pommel, Sophie Lewisch – de C.R.A.S.H. n’hésitent pas à prendre des libertés avec l’affaire. Les nombreuses zones d’ombre de l’affaire forment en cela un formidable terrain de jeu théâtral. Interprétant à eux cinq tous les protagonistes de l’affaire – avocats, juges, prévenus, témoins ou encore policiers –, les interprètes du spectacle s’engagent intensément dans leur récit. Ils explorent ainsi le regard porté par les policiers, et plus largement par tout le système judiciaire, sur les prévenus. Et s’interrogent : comment une affaire d’abord jugée criminelle finit-elle par être vue comme étant une fiction ?

Anaïs Heluin