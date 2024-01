Un incroyable casting de chorégraphes de familles et de générations différentes en duo avec Yvann Alexandre, 22 extraits de pièces de son répertoire repris par de nouveaux danseurs, et des espaces magnifiques : la nouvelle création du chorégraphe est un film, en collaboration avec la vidéaste et chorégraphe Doria Belanger.

Quelle est la forme de la collaboration entre vous deux ?

Yvann Alexandre : En réfléchissant à ce projet hybride – puisque la finalité est un film, avec un véritable processus de création – je ne trouvais pas ma moitié ou mon alter ego. Je ne voulais pas d’une captation de danse, ni d’un clip un peu classe, mais j’avais le désir d’une co-écriture. Je ne connaissais pas Doria Belanger mais j’ai eu un coup de cœur sur la personne et sur l’artiste. C’est donc un projet porté par ma compagnie, une co-écriture fondée sur un souhait de collaboration, avec une réalisation de Doria.

Doria Belanger : L’invitation d’Yvann m’a offert un certain nombre de choses : les personnages du film, les éléments chorégraphiques, les lieux, et j’ai aussi proposé des danseurs et des espaces… L’enjeu pour moi a été de créer quelque chose avec toute cette matière.

« Le scénario de départ, c’est la notion d’expérience. »

Êtes-vous passés par l’écriture d’un scénario ?

D.B. : Il s’est écrit au fur et à mesure. Il a fallu que l’on découvre ce qui pouvait advenir des rencontres qui fondent le processus : celles d’Yvann avec les 12 chorégraphes, celles des danseurs avec le répertoire d’Yvann depuis 1993, et avec les lieux traversés. C’était beau d’être témoin de ça, il y a des choses qui naissent auxquelles on ne s’attendait pas. C’était intéressant de voir Yvann se plonger dans d’autres univers, avec un vrai désir de me laisser m’approprier son monde, de voir où ça allait nous emmener.

Y.A. : Les choses se sont entremêlées. Je voulais que la notion de transmission et d’interprète soit à tous les étages de la fusée. Tout le monde s’est trouvé face à un objet non identifié, sans ses repères. Un phrase est arrivée assez rapidement : qui sommes-nous, réunis ? Réunis au sens de constellation, puisqu’il y a en tout 22 danseurs et 12 chorégraphes, mais aussi au sens de la conversation des corps quand on est dans un pas de deux. S’il y a bien une chose que je suis en train de découvrir, moi qui n’ai jamais été l’interprète de personne, c’est que je ne me suis jamais autant amusé que sur ce tournage, où nous sommes tous interprètes ! C’est ça, la force du projet. Les chorégraphes sont interprètes et les interprètes sont dans la transmission grâce à des extraits de pièces qu’ils n’ont jamais dansées. Le scénario de départ, c’est la notion d’expérience, l’envie d’aller chercher quelque chose qui ne soit pas une reproduction du système.

