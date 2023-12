Sylvain Groud s’entoure de la plasticienne Françoise Pétrovitch et du vidéaste Hervé Plumet pour créer Des Chimères dans la tête, une pièce tous publics qui loue le pouvoir de l’imagination et ravit par son inventivité.

Au tout début, il fait bien sombre dans la tête de cette charmante petite fille. À peine sa silhouette s’est-elle dessinée à l’encre noire sur un écran blanc, comme en lévitation au centre de la scène, que des traits épais et sinueux s’échappent de son visage. « Stop. Arrête de rêver. Reste tranquille. Ne bouge pas ! » Deux jambes inertes s’échappent du cadre et viennent prolonger de leur chair son corps en deux dimensions. Mais rien à faire, impossible de se plier à ces injonctions, l’imagination prend le pouvoir et c’est heureux car la page se remplit de couleurs, rouge, vert, violet, ainsi que d’un bestiaire fantastique, cocasse ou inquiétant, augmenté par les membres des danseurs. Un pied qui prolonge la trompe d’un éléphant provoque le rire, deux boucs qui entourent la petite personne, semblant prêts à se battre, apeurent.

Un artisanat de haut vol

Les trois auteurs des Chimères dans la tête signent un bijou d’inventivité qui amuse, fait rêver ou frissonner, séduit petits et grands comme les meilleurs des livres jeunesse. Tous réalisent de véritables prouesses. Hervé Plumet nous dévoile en grand format les émouvants dessins d’un seul jet de Françoise Petrovitch en train de s’esquisser. Sylvain Groud concentre toute sa science du mouvement dans celui d’un bras, d’une main, d’une jambe, que les danseur et danseuses – Quentin Baguet ou en alternance Pierre Chauvin-Brunet, Charline Raveloson et Salomé Van Quekelberghe – d’une précision remarquable, rendent vibrants. Un artisanat de haut vol qui évoque, notamment dans une scène de chevauchée cheveux et écharpe au vent, la poésie du cinéma de Georges Méliès.

Delphine Baffour