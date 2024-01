« We are Monchichi » d’Honji Wang et Sébastien Ramirez

La pièce phare du duo Wang-Ramirez créée en 2011 continue son chemin avec deux interprètes qui se glissent avec force et beauté dans leurs pas.

Qu’ont en commun Shihya Peng et Marco di Nardo ? Qu’ont à se dire cette taïwanaise et ce napolitain, qui vivent entre Paris et Berlin ? Ce duo, fort bien léché par l’écriture de Honji Wang et Sébastien Ramirez et déjà bien éprouvé par le couple, se plie et se confond avec les identités de ses deux interprètes, qui portent un message d’humanité. Dans cette rencontre entre deux êtres que rien ne pourrait relier, se jouent les difficultés d’appréhender l’autre dans ses différences, et les cheminements vers la découverte et l’acceptation de l’altérité. La danse devient un langage polymorphe et polyglotte à l’instar des mots qui se sont glissés dans le spectacle, accompagnés par le travail du dramaturge Fabrice Melquiot. Choc des cultures, humour, tension et tendresse, guident les pas du duo dans un environnement scénographique et lumineux très soigné.

Nathalie Yokel