Les Hivernales 2024 offre des approches pluridisciplinaires.

Le rendez-vous d’hiver de la Cité des Papes offre une intense programmation où le corps, vivement dansant, offre des approches pluridisciplinaires.

Le Centre de Développement Chorégraphique d’Avignon a fait le pari de réunir des projets singuliers, dont la plupart n’hésitent pas à jouer le dialogue entre les arts ou les disciplines. On remarque ici que le corps s’en trouve grandi. C’est le cas dans Gigi de Joachim Maudet, un seul-en-scène où le flot de paroles fait apparaître un corps hautement habité. Chez Simon Bailly, c’est le chant qui offre une autre échappée à la danse (Canti). Pour Johan Bichot et Alexander Vantournhout, la danse s’enracine profondément dans des parcours de circassiens : quand l’un cherche l’équilibre en solo sur un agrès métallique dans Glissement, l’autre entraîne huit artistes à chercher l’équilibre ensemble ou contre un mur dans Foreshadow. À découvrir également : la performance de Félix Touzalin, formé à l’école Boulle et aux Beaux-Arts de Paris, ou le travail de Doria Bélanger dans une sortie de résidence de son solo Nuit Intérieure ou dans son installation Donnez-moi une minute.

Nathalie Yokel