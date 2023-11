Troisième volet de sa Quadrilogie de ma Terre, Ahouvi (mon amour) de Yuval Rozman ausculte la relation de l’Israélienne Tamar et du Français Virgile qui s’imprègne de violence. Une partition ancrée dans l’ordinaire, nourrie de déchirements qui demeurent souterrains.

On imagine un tumultueux sous-texte, une foule de sentiments violents et contradictoires qui nourrissent cette étonnante partition sur l’amour. À l’inverse de l’intensité tranchante de Clôture de l’amour de Pascal Rambert ou de Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman, la désintégration du couple ici ne se vit pas en direct – elle est tantôt racontée tantôt incarnée – et elle est irriguée par une forte imbrication de l’intime et du politique, revendiquée par l’auteur et metteur en scène, quoiqu’ici souterraine, diluée ou décalée. Dans un dispositif quadrifrontal, l’Israélienne Tamar et le Français Virgile racontent et revivent leur histoire, passant en un éclair du récit adressé au public à l’incarnation, éclairant ainsi différemment certaines situations (Tamar : « Après… le voyage n’était pas si bien. » Virgile : « Ah bon ? »). Après TBM – Tunnel Boring Machine sous l’angle politique, puis la farce caustique The Jewish Hour autour de l’identité et la religion – deux pièces que nous n’avons pas vues –, Yuval Rozman propose avec Ahouvi (« mon amour » en hébreu), le troisième volet de sa Quadrilogie de ma Terre. La pièce ausculte la relation amoureuse de Tamar et Virgile, qui se dégrade et s’imprègne de violence et de rancœur.

Utopies écrasées

Yuval Rozman nourrit son écriture et les fictions qu’il construit de son regard sur Israël, son pays qu’il a quitté il y a onze ans, qu’il critique vigoureusement et qui lui manque, et sur la France, sa terre d’accueil qu’il aime aussi. « Il s’agit de revivre l’échec de cette histoire d’amour, d’un point de vue personnel et politique : avoir le courage de vivre l’écrasement de l’utopie, et trouver sa voix. » dit-il. Sur une scène d’un blanc immaculé, où se tient un pédalo incongru, qui se fait twingo ou canapé de salon, on assiste aux débuts énamourés et joyeux de la rencontre qui eut lieu en décembre 2015, puis on suit un fil qui mène à la destruction du lien. La légèreté du ton masque ou laisse deviner d’insondables tragédies, sans que les déchirements et les enjeux n’apparaissent vraiment. Une certitude cependant : le surgissement de la violence. Oscillant entre diverses adresses et temporalités, entre raconter et vivre, l’écriture ancrée dans une forme de quotidienneté domestique se décale du réel de manière grinçante, absurde. Les interprétations de Tamar (Stéphanie Aflalo) et Virgile (Gaël Sall) sont absolument remarquables d’intensité et de souplesse, tout comme celle de la meilleure amie Roxanne (Roxanne Roux). Symptôme à la fois terriblement joyeux et terriblement triste de cet amour en voie de ratage, le chien dit Petit-Koushou tient une place primordiale, presque compulsive, objet des attentions et des caresses, lui dont la douceur ne se dément jamais, qui ne déçoit jamais (de son vrai nom Yova, très mignon). À la fin de la représentation Yuval Rozman arbore un T-shirt contre l’antisémitisme et pour un cessez-le-feu. On se dit que le Petit-Koushou pourrait être l’un de ces chiens tués le 7 octobre 2023. Comme le furent des familles entières, par centaines, atrocement mutilées et assassinées.

Agnès Santi