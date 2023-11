« Cœur Poumon » de Daniela Labbé Cabrera remue toute l’humanité à l’œuvre dans un service de cardiologie pédiatrique

Spectacle émouvant et original, aux multiples facettes, Cœur Poumon remue toute l’humanité à l’œuvre dans un service de cardiologie pédiatrique.

Coïncidence ? Après Thomas Quillardet qui fait découvrir dans un passionnant monologue le quotidien d’un service hospitalier d’addictologie (En addicto), c’est Daniela Labbé Cabrera qui pousse à son tour les multiples portes à lourds battants, conduisant à un service de réanimation en cardiologie pédiatrique. Signe des temps ? Soutien à un hôpital malade des logiques comptables qu’on lui impose ? Ou, plus encore, retour aux sources pour une société qui perd de plus en plus de vue son humanité dans ces lieux où prendre soin de l’autre, coûte que coûte, reste la priorité ? Le théâtre trouve en tout cas dans ces deux spectacles une matière riche à traiter, tant dans le fond que sur la forme. Ici, dans Cœur Poumon, Daniela Labbé-Cabrera est partie de son expérience personnelle, ô combien marquante sans doute, puisque son enfant a été opéré du cœur alors qu’il était encore nourrisson. L’autrice et metteuse en scène en tire un spectacle qui mêle l’intérêt du registre documentaire à l’émotion que peut générer une telle épreuve, le tout dans une mise en scène qui travaille beaucoup la dimension sensible et esthétique du travail médical, et n’hésite pas à explorer dans de multiples dimensions ce qui se cache derrière cette passion plus que scientifique pour le cœur humain.

Un puzzle scénique parfaitement abouti

Ils sont 5 sur scène, au fil d’une épreuve que fait revivre Mona, revenue sur les lieux où l’on a sauvé son enfant. Infirmières, médecins, professeur chirurgien, et elle, Mona, avec son conjoint Yann, tous deux plongés dans l’angoisse dès la naissance de leur petit Solal. Les larmes montent vite aux yeux lors des scènes où les deux parents contiennent tant bien que mal les émotions qui les submergent face à l’épreuve. Mais Daniela Labbé-Cabrera a voulu dépasser la simple restitution de son histoire pour explorer l’univers de celles et ceux qui ont sauvé son enfant. Paroles en adresse directe et autres scènes imaginaires laissent donc affleurer une traversée documentaire du travail d’un tel service que la mise en scène magnifie. À la fois grâce à un univers sonore extrêmement abouti concocté par Julien Fezans et à une scénographie de Sallahdyn Khatir qui confèrent aux lieux un caractère irréel, presque magique. Diffractant les approches, le spectacle s’éparpille et s’étire un peu, grince parfois quand on passe d’un registre à l’autre, mais il construit aussi une fresque d’une grande sensibilité, qui valorise le travail médical au-delà du dévouement ou de la reconnaissance qu’on peut avoir pour lui, qui en explore les ressorts sensibles et l’humanité qui le constitue dans un puzzle scénique parfaitement abouti, dense et riche, aux registres de jeu variés et maîtrisés, s’achevant sur un travail vidéo, signé Franck Frappa, de toute beauté.

Eric Demey