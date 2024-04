Le Franco-Brésilien Joao Selva illustre la diversité musicale qui se joue de l’autre côté de l’Atlantique sud.

Un rythme du bon vieux forrò nordestin sur lequel viennent se greffer des basses plus soul jazz, et par-dessus une voix qui égrène l’emblématique thème de l’oiseau enfermé dans sa cage, portée par des arrangements qui flirtent avec les bandes originales des années 70… Passarinho donne le ton et le titre du dernier album de Joao Selva. Depuis 2016, ce musicien s’est associé à Bruno Hovart, plus connu sous le sobriquet de Patchworks, dans une aventure musicale qui sonde les sons. « Notre collaboration s’enrichit de ce ping-pong entre la musique brésilienne, dans toutes ses dimensions, et ce qui vient d’ailleurs. Cela m’a libéré, en termes d’écriture, une ouverture à 360 degrés. »

Jacques Denis