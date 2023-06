Avec Prof. Turing, conçu pour les salles de classe autant que de spectacle, la compagnie Vladimir Steyaert nous mène à la rencontre d’un scientifique du passé dont les découvertes sont au fondement de l’informatique et dont la vie résonne avec le présent.

« Pourquoi la société ne célèbre-t-elle pas ses meilleurs éléments de leur vivant et attend-elle bien souvent plusieurs années après leur mort pour les reconnaître ? ». À cette question qui l’occupe de longue date, l’auteur et metteur en scène Vladimir Steyaert trouve dans la figure d’Alan Turing (1912-1954) sinon des réponses, du moins un riche cas d’étude. En 2019, ce scientifique britannique que l’on connaît surtout à travers le test qui porte son nom – il permet de savoir si l’on a affaire à une personne humaine ou à une machine –, inspire à l’artiste le spectacle Codebreakers. Quatre « casseurs de code » d’époques différentes s’y rencontrent, parmi lesquels le mathématicien britannique, qui avec son équipe a réussi à décrypter Enigma, le code secret des nazis, en créant ce que certains considèrent comme le premier ordinateur. Ce même homme, au cœur de la nouvelle création de Vladimir Steyaert, Prof. Turing, est pourtant par la suite aux prises avec la justice britannique du fait de son homosexualité. Il subit la castration chimique en 1952, et est retrouvé mort chez lui, après avoir croqué dans une pomme imbibée de cyanure.

Un professeur particulier

Avec Prof. Turing, Vladimir Steyaert, accompagné à l’écriture par Franck Gazal, s’adresse avant tout aux adolescents. Interprétée par Yann Métivier, sa pièce se joue soit en classe, soit en salle. Au 11 · Avignon, c’est la première option qui est retenue. C’est donc aux Espaces Mistral que l’on se rend pour aller à la rencontre d’Alan Turing lui-même, qui nous apparaît sous les traits d’un professeur particulier. Clairement venu du passé, mais très habile pour s’adresser aux femmes et hommes du présent, il évoque bien des sujets : la naissance de l’informatique, les liens entre recherche et innovation, l’intelligence artificielle, la difficulté de vivre dans une société homophobe lorsqu’on est différent… C’était hier, c’est aussi aujourd’hui.

Anaïs Heluin