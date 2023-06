À l’aide de comparaisons insolites, Pierre-Do Bourgknecht désacralise Schubert et rapproche sept de ses plus célèbres pièces de succès de la pop.

Dramaturge, comédien, musicien, homme de radio et de télé, Pierre-Do Bourgknecht défend sur les ondes suisses une approche originale de l’expertise musicologique, à la fois ludique et insolite, qu’il traduit également sur scène. Son spectacle Schubert : Recettes, remixes et beautés, détournant la forme d’une conférence musicale, invite au cœur de l’atelier du compositeur romantique. Aux côtés du violoncelliste Sébastien Breguet, il démonte l’horlogerie de sept morceaux parmi les plus célèbres du corpus schubertien et fait des rapprochements inattendus avec l’écriture de succès de la pop ou de musiques de film. La performance ne se limite pas à une didactique décalée, elle s’incarne dans un jeu scénique accordé par Julien Schmutz, nourri par un travail sur la présence corporelle. Ce Schubert pour novices comme pour initiés, pour tous les âges, fait sortir le classique de ses corsets intellectuels.

Gilles Charlassier