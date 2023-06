Garance, L’Amour

Le “coup de coeur” 2021 de l’Académie Charles Cros ou l’art du récit en musique, par Garance et ses complices.

Avec un parcours qui l’a menée du théâtre à la musique, il semble évident de retrouver régulièrement Garance au Festival d’Avignon. Son nouveau spectacle, intitulé L’Amour, tisse un lien entre les formats, concert théâtralisé alternant moments chantés, monologues de connivence, et dialogues avec les voix off d’Alex Vizorek, de la comédienne et humoriste Emilie Marié et de l’interprète et auteur Romain Lemire. Avec son timbre clair, un débit qui se promène, et des mélodies rock équilibrées, Garance met en avant son chant narratif. Elle raconte la rencontre amoureuse et l’amitié, le jeu éternel des relations, entre évidence et complexité, à la fois nourries et empoisonnées par le contexte social et ses mutations.

Vanessa Fara