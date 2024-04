Les Chatouilles ou la danse de la colère

Sous la direction d’Éric Métayer, Andréa Bescond reprend son seule-en-scène bouleversant, si important et si nécessaire. Elle remonte sur scène pour incarner le chemin de reconstruction d’Odette, dont l’enfance fut brisée par un « ami de la famille ».

« Odette fait partie de ceux qui se battent, expliqua Andréa Bescond à propos du personnage qu’elle incarne dans Les Chatouilles…, de ceux qui taisent une elle leur revient comme un tsunami. Elle fait partie de ceux dont l’enfance a été brisée par une main adulte dans une culotte en coton. Elle subit, elle se tait, puis occulte. Alors, en devenant adulte, elle se souvient, rejette puis dénonce. Tout le cheminement classique de l’enfant victime de pédophilie… » C’est ainsi qu’Andréa Bescond présentait ce seule-en-scène en 2014, à l’occasion de sa création au Théâtre du Chêne Noir à Avignon, sans révéler d’emblée que la petite fille agressée, c’était elle.

Les mots et la danse pour le dire

Le succès fut considérable. Récompensée par plusieurs prix dont le Molière 2016 du Seul(e) en scène, la pièce fut suivie d’une adaptation sur grand écran elle aussi primée. Plus important, la pièce a contribué à favoriser la libération de la parole des victimes de violence. Andréa Bescond explique qu’à la fin de chaque représentation ou presque une personne du public est venue lui raconter un traumatisme d’enfance. Et force est de constater que les mots pour le dire ne suffisent pas à endiguer le crime : si récemment #metooincest a brisé les tabous et révélé au grand jour l’ampleur des agressions, la violence peine à régresser. Aujourd’hui, la comédienne, autrice et militante incarne à nouveau Odette, qui s’exprime par les mots et la danse en traversant une multitude d’émotions, incarne aussi les protagonistes qui l’entoure. « J’ai grandi, je ressens le besoin de remonter sur scène pour défendre mon histoire, avec le recul et la maturité que j’ai aujourd’hui après toutes ces années à militer en faveur d’une meilleure prise en charge des victimes et des agresseurs. » confie-t-elle. Une pièce à ne pas manquer !

Agnès Santi