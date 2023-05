Yannick Nézet-Séguin dirige The Met Orchestra

La musique de scène est à l’honneur pour la rare venue de la phalange lyrique new-yorkaise : deux concerts où le chef retrouvera les solistes Angel Blue, Russell Thomas et Joyce DiDonato.

La première soirée sera shakespearienne avec tout d’abord un clin d’œil new-yorkais et une mise en route énergique, avec les Danses symphoniques de West Side Story, où Bernstein, en 1946, rejouait la tragédie de Roméo et Juliette. Suivront deux lectures purement orchestrales de Shakespeare : l’ouverture-fantaisie Roméo et Juliette de Tchaïkovski et la création française de Heath de Matthew Aucoin (né en 1990), inspiré du Roi Lear. La soirée s’achèvera avec le dernier acte et la mort de Desdemona d’Otello de Verdi, chanté par Angel Blue et Russell Thomas. Le lendemain, place à Berlioz, compositeur fétiche de Yannick Nézet-Séguin, avec la Symphonie fantastique et les grands airs de Didon des Troyens que Joyce DiDonato a récemment sublimés au concert et au disque.

Jean-Guillaume Lebrun