Festival « Mozart Maximum », dernier chapitre de la saison d’Insula Orchestra

Le dernier chapitre de la saison d’Insula Orchestra et ses invités est entièrement consacré à Mozart et son interprétation sur instruments d’époque.

Laurence Equilbey a l’excellente idée de partager la soirée du 22 juin entre trois chefs (Stefan Gottfried, Ottavio Dantone et elle-même), dirigeant successivement Insula Orchestra dans l’une des trois symphonies sœurs de l’hiver 1773-1774, sommets d’expression dramatique, chacune avec son tempérament. Trois regards pour scruter, sur instruments d’époque, la naissance de la symphonie moderne. Stefan Gottfried dirigera le lendemain le Concentus Musicus Wien (où il a succédé à Nikolaus Harnoncourt) dans la 40e Symphonie et, avec Erich Höbarth, violon solo de l’orchestre, le Concerto pour violon n° 2 et le Rondo en ut majeur. Laurence Equilbey retrouve Insula Orchestra le 24 juin pour la Symphonie en mi bémol K. 16 du jeune Mozart (neuf ans à peine) et la Symphonie « Haffner » de 1882, nouvelle étape de la maturité, et entre les deux le Concerto pour clarinette, ultime chef-d’œuvre, joué par l’excellent Pierre Génisson. La Symphonie « Jupiter » est confiée à Ivor Bolton et l’Orchestre du Festival de Dresde (25 juin), la « Linz » à Christophe Rousset et Les Talents lyriques (27 juin).

Jean-Guillaume Lebrun