Festival Messiaen au Pays de La Meije célèbre le demi-siècle d’existence de l’ensemble L’Itinéraire

Outre le compositeur du Quatuor pour la fin du temps (joué cette année par Renaud Capuçon et ses amis), le festival célèbre le demi-siècle d’existence de l’ensemble L’Itinéraire.

La création musicale n’est rien, évidemment, sans ses interprètes. Certains même contribuent à changer le cours de l’histoire de la musique. L’ensemble L’Itinéraire, dont le Festival Messiaen célèbre cette année le cinquantenaire, en est un bel exemple : c’est au sein de ce creuset collectif que se forge, au cours des années 1970, une musique qui se nourrit du timbre – le cœur vivant du son – et prendra bientôt le nom de « musique spectrale ». Le premier concert donné par l’ensemble (le 20 juillet, dirigé par Mathieu Romano) réunit ainsi ses cinq pères fondateurs : Hugues Dufourt, Gérard Grisey, Michaël Levinas (création d’un nouveau Trio), Tristan Murail et Roger Tessier. Leurs œuvres constitueront l’un des fils rouges du festival : pièces pour piano de Dufourt et Murail mises en regard de Beethoven, Liszt et Debussy par François-Frédéric Guy (20 et 21 juillet), œuvres récentes pour ensemble par le Lemanic Modern Ensemble dirigé par Pierre Bleuse (le 23), création de Portulan de Murail, dans une version encore augmentée depuis celle entendue l’an dernier au Festival Présences (le 27)…

Œuvres-univers

Olivier Messiaen avait salué la naissance de l’ensemble et était resté toute sa vie très ouvert aux recherches des jeunes générations de compositeurs. Il partageait aussi avec « ceux de L’Itinéraire » une certaine conception « écologique » de la musique, que l’on retrouve aussi bien dans le Catalogue d’oiseaux de Messiaen dont Momo Kodama joue des extraits (le 21 juillet), que dans Le Noir de l’étoile de Grisey, ou même Burning Bright de Dufourt, deux œuvres-univers créées respectivement en 1991 et 2014, et reprises ici par Les Percussions de Strasbourg (les 28 et 29). L’œuvre de Grisey sera donnée au Col du Lautaret, face aux étoiles, et précédée d’une conférence de l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet, qui avait alors beaucoup échangé avec le compositeur, disparu en 1998. Le festival fêtera également György Ligeti (1923-2006), en présence de l’ethnomusicologue Simha Arom, spécialiste des polyrythmies africaines qui ont tant inspiré le compositeur.

Jean-Guillaume Lebrun