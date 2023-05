Le festival « Bruit » redessine les rapports de la musique et de la scène

Le festival d’été du Théâtre de l’Aquarium est de retour, avec des propositions où s’effacent les limites de la musique et du théâtre.

La vie brève, qui élabore les saisons du Théâtre de l’Aquarium, entend redessiner les rapports de la musique et de la scène. Après tout, un musicien, un chanteur, tout comme un comédien, c’est un corps qui joue, qui vit et fait vivre l’œuvre. L’opéra est ici réinventé, avec les moyens du théâtre. Réinventé, pas recréé de toutes pièces : une création comme Violet de Tom Coult (du 23 au 25 juin, lire notre critique page XXX) s’inscrit dans une tradition lyrique assumée ; cependant, elle trouve sa singularité dans l’attention toute particulière portée à « tresser l’action » simultanément par la musique et le théâtre. De même, Jeanne Desoubeaux trouve-t-elle dans le répertoire matière à réfléchir sur le monde contemporain. Après Où je vais la nuit, adapté de l’Orphée et Eurydice de Gluck, sa Carmen, opéra itinérant d’après Bizet (29, 30 juin et 1er juillet), pose tout à la fois la question du lieu (la clôture du théâtre n’est pas une fatalité) et des pouvoirs conjugués de la musique et du jeu.

Quand les interprètes donnent corps à la musique

La musique, par sa seule présence vivante quand les interprètes lui donnent corps, est elle-même théâtre. C’est ce que l’on pourra découvrir avec Le camion de l’archiduc, Beethoven offert à l‘écoute dans un coin de verdure de la Cartoucherie (15 juin) ; avec Fourbi, création de l’Umlaut Big Band (30 juin) où, sur scène, sous le regard de Jeanne Candel, l’orchestre se fait allégorie de la société ; ou tout simplement avec une répétition publique de l’ensemble Correspondances de Sébastien Daucé, en résidence de création pour un programme de motets du Grand Siècle et d’anthems anglais du temps de Charles II (21 juin). On sait (au moins depuis Fellini) que tout un monde peut résider dans le temps d’une répétition d’orchestre. À découvrir aussi : l’artisanat poétique, musical et visuel d’Émeric Guémas et Jérôme Lorichon (Mojurzikong, 21, 24 et 25 juin) ou le seule-en-scène chanté/parlé/joué de Clémence Jeanguillaume (Katchakine, 1er juillet).

Jean-Guillaume Lebrun