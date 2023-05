Le Festival de Saint-Céré offre cette année la création d’un opéra de Pascal Zavaro

Rendez-vous irremplaçable pour un art lyrique accessible et inventif, le festival offre cette année la création d’un opéra de Pascal Zavaro.

Avec Le Coq Maurice, « opéra de campagne » (« d’après une histoire vraie », selon la formule consacrée) mettant en scène et en musique les déboires judiciaires d’un coq et de ses voisins agacés par son chant, Pascal Zavaro s’inscrit dans la longue histoire de la fantaisie musicale animalière, illustrée avant lui par Rameau (Platée), Ravel (Histoires naturelles), Stravinsky (Le Rossignol, Renard), Janáček (La Petite Renarde rusée) ou, plus près de nous, Jean-Marc Singier (Chat perché). En plus de cette création mise en scène de Catherine Dune, avec Julien Masmondet et ses Apaches, le festival accueille, la mythique Tragédie de Carmen (1981) de Marius Constant, Peter Brook et Jean-Claude Carrière d’après Bizet, dans une nouvelle production de Florent Siaud. À suivre aussi, les concerts du Quatuor Hermès et des propositions mêlant musique et scène.

Jean-Guillaume Lebrun