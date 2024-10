Le homard comme symbole de la décadence américaine ? L’écrivain David Foster Wallace y a pensé, Yana Ross le met en scène dans un capharnaüm détonant.

En 2005, feu David Foster Wallace publiait Consider The Lobster, inspiré du « Maine Lobster Festival, 5 jours de festin sur la fabuleuse côte du Maine, où nous servons des tonnes et des tonnes de homard ». Ce slogan officiel est répété comme un mantra dans la pièce, puis samplé en musique. Pour l’auteur, éternel désabusé, c’est l’occasion de dérouler son cynisme sur les excès et l’hypocrisie de la culture de son pays, tout le « schmilblick postmoderne classique ». Adepte des sujets tabous, l’américano-lituanienne Yana Ross décide d’ébouillanter le homard à son tour dans sa grande cuisine infernale, où les comédiens du Théâtre Dramatique National de Lituanie dansent et se goinfrent, affublés du t-shirt du festival. Décortiquant la société pour en faire apparaître la chair vive, cette pièce unique en son genre fait de la malice une arme et du débordement la norme.

Enzo Janin-Lopez