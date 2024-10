Poète, compositeur et metteur en scène, Jacques Rebotier fait depuis plus de 30 ans du langage le cœur et le chœur de créations qui nous donnent à entendre le monde d’une autre oreille. Ainsi de Six pieds sous ciel – chœur, traversée depuis les mots de nos pensées jusqu’à ceux du monde.

« Depuis mon premier spectacle, Réponse à la question précédente (1993), je travaille sur la parole quotidienne, celle que l’on entend partout, tout le temps. Je pars à la cueillette de phrases, de bouts de conversations dont je fais la matière de chœurs parlés-chantés. Jusque-là, ces derniers n’étaient qu’un des éléments de mes créations, et j’avais depuis longtemps le désir d’en faire une pièce à part entière. J’y parviens enfin avec Six pieds sous ciel – chœur, interprété par les comédiennes Anne Gouraud, Aurélia Labayle et Émilie Launay Bobillot, douées aussi des grandes qualités musicales que nécessite pareil travail. À l’unisson, toutes les trois forment un chœur contemporain qui nous offre une traversée de notre monde par ses sons, par ses mots de tous les jours.

Une symphonie du quotidien

Le parcours commence avec des phrases telles que les fabrique en permanence notre cerveau, formant des pensées qui à peine nées sont oubliées. Ces phrases intérieures laissent place à des paroles que l’on peut entendre dans la rue, chez le boucher ou l’épicier ou encore à la radio, sur les réseaux sociaux… Six pieds sous ciel – chœur est composé selon des cercles concentriques, qui vont de l’intérieur de l’individu jusqu’à l’extérieur. Sur cette trajectoire toutefois, les espaces sonores se mélangent régulièrement, ils s’entrechoquent. Les mots d’un homme politique haranguant la foule peuvent se retrouver mêlés à des phrases d’automates, qui ont pris une place croissante dans mes chœurs parlés-chantés à mesure qu’elles ont gagné nos vies. Six pieds sous ciel ne se contente pas de refuser la voie du récit linéaire, il déconstruit les récits dominants de nos sociétés, et fait apparaître la dimension chaotique de la réalité. »

Propos recueillis par Anaïs Heluin