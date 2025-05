Le premier programme présenté par Sylvaine Hélary est un hommage à la compositrice et cheffe d’orchestre américaine Carla Bley (1936-2023).

Première femme à prendre la direction de l’ONJ depuis sa fondation en 1986, Sylvaine Hélary a choisi de présenter pour inaugurer son mandat un programme à caractère patrimonial — ou devrait-on dire matrimonial — en rendant hommage à la compositrice et cheffe d’orchestre américaine Carla Bley, disparue en 2023. Si ce « clin d’œil » relève pour elle d’une « envie de réfléchir à la présence des femmes musiciennes dans le jazz », qui s’accompagne de la part de l’association de l’ONJ de la mise en place, sous l’intitulé « Les « Elles » du jazz », d’actions visant à valoriser la contribution des créatrices à l’histoire de cette musique, le choix d’une telle figure relève aussi d’affinités avec son œuvre.

Un rapport personnel et intime

Sylvaine Hélary a pris le parti de confier la plupart des arrangements de ce programme à celui à qui elle doit, il y a près d’un quart de siècle, d’avoir découvert Carla Bley : Rémi Sciutto, saxophoniste connu pour sa participation au Sacre du Tympan. Ensemble, ils ont sélectionné une pluralité de pièces avec l’ambition « de montrer plein de facettes du travail » de celle qui, pendant un demi-siècle, a exploré toutes sortes de formats et de musiques. Sous le titre de « With Carla », et avec la bénédiction de Karen Mantler, sa fille qui est également musicienne, Sylvaine Hélary entend développer un rapport « un peu personnel, un peu doux, un peu intime » à la musique de son ainée. Pour ce faire, et afin d’éviter de trop coller à son exemple, elle a choisi d’ajouter aux cuivres et bois du big band un ensemble de cordes qui « peut nous emmener ailleurs » que dans une simple relecture.

Vincent Bessières