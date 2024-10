Dave Holland, Zakir Hussain et Chris Potter : “Crosscurrents Trio”

Équilatère et sans frontière, ce trio all-stars qui rassemble Dave Holland, Zakir Hussain et Chris Potter conjugue avec bonheur les ragas indiens au langage du jazz.

S’il est un contrebassiste parmi les plus chevronnés du jazz, marqué par des collaborations avec Miles Davis, Herbie Hancock ou Steve Coleman, doté d’une discographie aussi impressionnante qu’elle est éclectique, Dave Holland est aussi un meneur de groupes, rassembleur de personnalités qui a toujours su former des castings très chics pour des groupes choc. C’est le cas de ce Crosscurrents Trio, actif depuis plusieurs années, auteur d’un album, « Good Hope », en 2019, dans lequel il s’associe au joueur de tabla indien Zakir Hussain (complice de John McLaughlin dans Shakti) et au ténor Chris Potter qui est, depuis plusieurs décennies, l’un de ses saxophonistes de prédilection. Aérien par l’instrumentation, sans frontière dans l’intention, ce trio équilatère, lorsque l’alchimie prend entre ses membres, n’est pas loin d’accéder au Nirvana musical.

Vincent Bessières