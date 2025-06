« Une issue, pour que tout recommence »… C’est ce qui émerge du spectacle de Rubén Molina, dans un flamenco contemporain en prise avec des préoccupations sociétales.

Rubén Molina, formé à la danse en Espagne, en particulier au flamenco, est ensuite devenu danseur et soliste dans les plus grandes compagnies. Quand il s’installe en France en 2013, il poursuit son art dans des productions en tant que chorégraphe, toujours connecté à ses racines andalouses. Mais son talent et son aura le conduisent aussi vers la mode, la musique, la télévision… Il crée l’année dernière La Salida, pièce pour cinq danseurs et danseuses, un musicien et une chanteuse. Là, il continue de défendre la danse flamenca, au centre de son langage chorégraphique, mais dans un dialogue avec la danse contemporaine et la danse classique espagnole pour mieux en révéler la part d’humanité. Et pour cause : Rubén Molina s’attache dans cette création aux histoires de vies, aux voyages, aux traversées de celles qui sont invisibilisées, et à qui l’artiste veut redonner la voix.

Nathalie Yokel