Robert Glasper vient dérouler ses grooves au Bataclan

Désormais basé à Los Angeles, le pianiste Robert Glasper, passé maître du crossover entre jazz et hip-hop, vient dérouler ses grooves au Bataclan.

Ancien enfant terrible du jazz new-yorkais, Robert Glasper est devenu depuis une quinzaine d’années un architecte du rapprochement œcuménique du jazz avec le R&B, le hip-hop et la nu-soul. Fort de ses collaborations avec Common (August Greene), Kamasi Washington et 9th Wonder (Dinner Party), Jill Scott, Kendrick Lamar et on en passe, le pianiste a eu l’insolence de rafler l’an dernier le Grammy Award du meilleur album R&B à la barbe de Chris Brown, grâce au troisième volet de sa « Black Radio », série d’albums produits à la manière du hip-hop, multipliant les featurings de stars établies (jusqu’à Mac Miller post mortem) et de jeunes pousses douées. Longtemps absent de la Ville Lumière tant il est suractif à L.A. où il est désormais bien implanté dans l’aristocratie de la black music, le pianiste se présente sous son seul nom au Bataclan, où l’on pourra vérifier qu’il est entré dans la cour des grands.

Vincent Bessières