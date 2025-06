Depuis qu’il a renoncé à une carrière dans la finance et créé sa compagnie L’heure avant l’aube, Matthieu Poulet régale un public friand de spectacles hybrides à l’humour corrosif. Ce solo clownesque, inspiré par la figure de Peter Pan, se frotte à la question du vieillissement dans une société hantée par le jeunisme.

C’est en relisant ce livre « lumineux », Peter Pan ou l’enfant triste de Kathleen Kelley-Lainé, mis il y a longtemps entre ses mains par sa psychanalyste, que Matthieu Poulet a réalisé tout le potentiel clownesque du personnage central. « Je veux partager aujourd’hui, à ma façon, ce récit de résilience qui m’a, un jour, aidé à grandir » explique-t-il. Dans ce solo contemporain, Pan, devenu adulte malgré lui, fait face à des questionnements que l’auteur regarde comme « viscéraux » : « La dictature de notre société jeuniste, la frénésie de la vitesse, l’hyperconnexion et la tyrannie du bonheur ne nous laissent que peu de temps pour contempler le vide qui nous attend. »

Le rire comme planche de salut

Influencé par l’art de la pantomime britannique où pitreries burlesques et ressorts comiques prennent appui sur un conte populaire, Jamais entend aussi placer les spectateurs face à un miroir, au plus près des sensations et des émotions nées de la peur de vieillir, de mourir. Endossant tous les rôles, le clown transformiste, sans nez rouge, nous fait rire, avec lui, de nous-mêmes. Plus que jamais en proie à ce fameux syndrome de Peter Pan, nombre d’entre nous ne manqueront pas de s’identifier à la fable. Cathartique.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens