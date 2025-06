Solo conçu et mis en scène par Marine Mane, interprété par la comédienne Galla Naccache Gauthier, La Neige est blanche est une excursion dans les troubles et les joies de l’adolescence.

Elle s’enfonce dans la montagne, seule. L’unique protagoniste de La Neige est blanche grimpe et, tandis qu’elle s’approche du sommet, elle laisse dérouler ses pensées. Elle évoque sa vie de jeune sportive de haut niveau. Elle dit les difficultés qu’elle rencontre dans ce milieu en tant qu’adolescente racisée mais parle aussi de son amour de la neige et des hauteurs, de la joie qu’elle ressent grâce à la vitesse et à l’effort. La fugue de cette héroïne imaginée et mise en scène par Marine Mane se transforme en parcours initiatique. Dans sa course, elle rejoint ses origines. Créé dans le cadre du dispositif « Le Théâtre, c’est (dans ta) classe ! », remporté par la metteure en scène Marine Mane en 2022-2023, La Neige est blanche est conçu pour se jouer en salle de classe.

Anaïs Heluin