Koki Nakano présente « Ululō »

Disque après disque, le pianiste natif de Fukuoka Koki Nakano peaufine une partition originale.

On a découvert le pianiste japonais en 2016 lorsqu’il publiait Lift pour Nø Førmat !, un premier album sous son nom avec le violoncelliste Vincent Ségal, autre passe-murailles qui ne tarit pas d’éloges à son propos. Quatre ans plus tard, c’est en solo que Koki Nakano revient avec Pre-Choreographed, un titre à valeur programmatique : il y explore les touches de son piano, annotées de commentaires « électroniques ». Puis ce sera Oceanic Feeling, une suite thématique faite de flux et reflux nous immergeant dans un univers en apesanteur. Revoilà cet héritier de Sakamoto avec Ululō, mélodies subtiles et textures minimales, un album dont le titre signifie « cri » en latin. Autrement dit l’occasion toute trouvée d’inviter plusieurs voix – le Nigérian Wayne Snow, la Franco-Israélienne Yaël Naïm et le rappeur londonien Jordy – pour celui qui entend le chant comme « la voie la plus directe pour toucher les émotions ».

Jacques Denis