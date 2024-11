C’est à l’initiative de Jacqueline Caux, experte dans le domaine des musiques créatives, que se produit cette rencontre inédite entre Jeff Mills et Kamilya Jubran.

Quoi de commun entre l’homme machine qui fut l’un des pionniers de la techno de Detroit et l’oudiste qui fut l’un des piliers de Sabreen, le groupe phare de la scène palestinienne ? Bien plus de choses que ce que pourraient laisser penser les a priori, tant ces deux artistes ont développé depuis les années 1980 une vision du monde de la musique qui porte un regard original, bien au-delà de leur seul terroir d’origine. Véritable chambre d’échos d’une ville au bord de l’effondrement, et plus largement d’un pays miné par la ségrégation, le son de l’Américain Jeff Mills n’a cessé au fil d’une discographie pléthorique d’évoluer, produisant depuis des années des rencontres avec des ensembles acoustiques, que ce soit des orchestres symphoniques, des formations de jazz ou encore l’afrobeat du batteur Tony Allen.

Sondeurs de son

Pareille démarche anime Kamilya Jubran dont la singularité discursive se conjugue sur tous les fronts, aussi bien avec la contrebassiste Sarah Murcia, véritable alter ego, qu’avec le trompettiste électronicien Werner Hasler, avec lequel elle forme un binôme depuis quatre lustres. Emblématique de son goût pour l’innovation, la création Sodassi, qu’elle initia dès mars 2017 avec de jeunes artistes venus du monde arabe, aux parcours différents : DJ comme rockeuse, poète slammeur et chanteuse populaire. Somme toute, de quoi être tout ouïe à cette rencontre qui sonne comme une évidence entre ces deux sondeurs du son installés de longue date à Paris.

Jacques Denis