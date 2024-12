Impossible de manquer ce rendez-vous avec l’Iranien Sharham Nazeri, une des plus grandes voix du monde.

Chanteur et joueur de setar, musicien d’origine kurde et d’obédience soufie, l’Iranien Shahram Nazeri maîtrise les subtilités de la littérature classique pour composer un répertoire des plus savants. « Je l’ai toujours à l’esprit, sans le connaître à la lettre près. J’essaie de donner un autre souffle à notre musique, fondée sur les principes d’ouverture. » Star depuis des lustres en son pays, Sharam Nazeri n’est toujours pas reconnu à la hauteur de son talent en Occident, même si tout mélomane en sait la mesure. Et pourtant son chant mystique a tout pour séduire les profanes les plus curieux, dans une maestria vocale qui lui a valu le surnom de « rossignol persan ». Ce qui n’est pas sans rappeler les élans du Pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan, le « rossignol penjabi », avec lequel il partage l’amour ésotérique pour les voies du soufisme, notamment l’illustre Rumi. À écouter les yeux fermés et les oreilles bien ouvertes.

Jacques Denis