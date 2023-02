Week-end Indonésie

La musique a pleinement son rôle à jouer dans ce grand week-end dédié à l’Indonésie.

Qui dit Indonésie, pense gamelans de Java et de Bali. Chaque village ou presque possède son ensemble, composé d’un grand nombre d’instruments à percussion en bronze, et la plupart sont notamment dédiés à l’accompagnement des formes théâtrales locales. Ce sera le cas dès le vendredi 17 mars avec Le Mariage d’Abimanyu, suivant la voix d’un conteur-marionnettiste qui nous fait découvrir le Wayang Kulit, sublime théâtre d’ombres classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Le lendemain, place à la danse, qu’accompagnera l’ensemble français Genthasari, spécialisé dans la tradition javanaise, qui aura le privilège rare de jouer sur le plus vieux gamelan du Musée de la musique, offert à la France en 1887. Enfin, la danse balinaise sera à l’honneur (les 18 et 19 mars dans la Grande salle Pierre Boulez) avec la troupe Carmanwati de Sebatu, qui dansera des chorégraphies traditionnelles, dont le classieux ballet royal narratif legong kraton, avec un gamelan au grand complet.

Jacques Denis