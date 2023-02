Le Châtelet fait son jazz

Le Théâtre du Châtelet lance un nouveau festival dédié au jazz, placé sous le signe de la diversité, avec quelques stars du genre.

L’endroit fut, par le passé, le lieu de concerts de jazz mémorables. L’équipe du Châtelet entend renouer avec cet héritage en créant au mois de mars un nouveau rendez-vous. Cette première édition du festival défend le jazz métissé, sous le signe de la diversité. Quatre grandes soirées auront lieu sous les ors du théâtre, chacune intégrant une première partie orientée vers la découverte. Première star à se produire, le pianiste arménien Tigran Hamasyan interprètera en trio des standards du jazz à sa manière, savamment déconstruits (le 9 mars), précédé de JaRon Marshall (clavier des Black Pumas) et son groupe venu d’Austin au son très R&B. Le clarinettiste David Krakauer viendra présenter sa Mazel Tov Cocktail Party avec la touche-à-tout Kathleen Tagg, mélange détonnant de klezmer, de hip-hop et de funk, qui emporte tout sur son passage, après que le pianiste André Manoukian aura duétisé avec son jeune confrère Jérémy Hababou (le 10).

Une première édition sous le signe de la diversité

Le bassiste Richard Bona se présentera en trio, entouré de deux musiciens cubains, Osmany Paredes au piano et Hilario Bell à la batterie, pour une exploration des musiques issues de l’Atlantique noir, de l’Afrique à la Caraïbe (le 11). Enfin, le festival se conclura sur la première du « banda » Iroko d’Avishai Cohen, grâce auquel le contrebassiste renoue avec ses premières amours latines, un groupe construit autour de son ami Abraham Rodriguez Jr, chanteur et percussionniste nuyoricain. La pianiste réunionnaise Valérie Chane Tef ouvrira la soirée pour lui avec son groupe Akoda (le 12). Le Châtelet fait également son jazz à destination des enfants et scolaires, avec une série de concerts pour tous les âges que donneront l’Amazing Keystone Big Band, l’Orchestre National de Jazz et une équipe sélectionnée par le Sunset Jazz Club. À noter également, les concerts de Minor Sing, formation de jazz manouche, et du batteur Arnaud Dolmen et son projet « Adjusting » dans le foyer du théâtre (le 11).

Vincent Bessières