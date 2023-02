Norouz, la fête traditionnelle du nouvel an chez les Persans

Du Kirghizistan au Pakistan, de l’Afghanistan au Kazakhstan, cette fête plusieurs fois millénaire célèbre en musique le retour du printemps

Le Norouz, c’est la fête traditionnelle du nouvel an chez les Persans, autrement dit le jour du printemps célébré également par de nombreuses communautés en Asie centrale et dans le Caucase depuis plus de 3000 ans. Avec quelques jours d’avance sur le calendrier, ce symbole de l’éternelle renaissance, dont le grand poète iranien Ferdowsi attribue la paternité au mythologique roi Djamchid, sera donc honoré sur une scène parisienne à travers des danses, chants et hymnes composés par les plus grands musiciens. L’Afghan Homayoun Sakhi, joueur de rubab au doigté hors pair, y délivrera un récital en ouverture. Le plus juste des diapasons.

Jacques Denis