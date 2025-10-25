« Weathering », la pièce-choc de Faye Driscoll

La pièce-choc de Faye Driscoll pousse le corps-performeur dans ses retranchements, ainsi que le spectateur, à 360 degrés d’une expérience à deux doigts du chaos.

Créée en 2023, Weathering est comme une mise à l’épreuve des corps dans toutes leurs interrelations possibles, et dans toute la démesure de leurs liens avec l’environnement. Le titre suggère en lui-même une déflagration météorologique, et c’est à l’échelle d’une scène où le public s’installe en circulaire et en proximité que se joue la catastrophe. Les corps mêlés font circuler l’énergie de l’un à l’autre, dans une lenteur qui permet l’impression d’images sur la rétine du spectateur. Osant la crudité de leurs présences, les dix performeurs et performeuses partagent leurs métamorphoses et leurs micromouvements jusqu’au bout de leurs souffles, de leurs chairs, de leur sensualité, formant un système presque hors contrôle où le dérèglement et le trop-plein offrent des états, des phénomènes et des représentations jamais loin d’une certaine ambigüité.

Nathalie Yokel