Avec ce saisissant rituel sensoriel qui relie héritage et création, la chorégraphe coréenne Jang Hye-rim déploie une quête de sens qui s’élève contre l’aliénation de nos vies modernes qui se consument. Une danse comme une prière moderne.

Au fil de son travail, la chorégraphe Jang Hye-rim et sa compagnie de danse, 99ArtCompany relient tradition et modernité en créant un langage corporel innovant, empreint de spiritualité, où se mêlent musique, chant et gestuelle. Lauréate du Seoul Arts Awards, Je_Burnt Offering propose un rituel sensoriel connecté au présent qui met en perspective et expose l’épuisement que génère le monde moderne. Les danseurs, réunis autour d’un autel symbolique, offrent leur corps à une forme de combustion intérieure. « Tout comme une offrande consumée s’élève vers le divin, nos vies brûlent lentement au fil du temps et du travail. À travers cette pièce, j’ai voulu donner un sens à cette combustion du quotidien, la transformer en rituel contemporain. » confie-t-elle. En s’inspirant de la danse traditionnelle coréenne Seungmu, pratiquée par des moines bouddhistes, la chorégraphe met en forme une danse hypnotique, qui appelle une recherche de sens.

Agnès Santi