Last Work, pièce manifeste d’Ohad Naharin qui tangue entre mouvements contemplatifs et furieux élans d’énergie, entre au répertoire de l’excellent Ballet de l’Opéra de Lyon.

On connaît l’inébranlable talent du Ballet de l’Opéra de Lyon pour se glisser avec aisance dans les langages chorégraphiques les plus divers et les plus ardus. Avec l’entrée au répertoire de Last Work, pièce phare d’Ohad Naharin, le ballet se confronte à la Gaga dance, technique hyper expressive basée sur la sensation plutôt que sur la perfection du geste, qui a profondément imprégné la danse contemporaine actuelle.

Une pièce marquante

Last Work est une pièce sombre, énigmatique et politique, dont les images qui restent longtemps imprimées sur la rétine provoquent des émotions fortes. De cette femme en robe bleue ne cessant jamais de courir sur place dans un geste qui paraît vain à cet homme qui délie à vitesse croissante ses mouvements incroyablement désarticulés, de déflagrations en contorsions animales. Quant aux scènes de rave party où cette personne brandit un drapeau blanc avant d’agglutiner tous les interprètes dans un ruban de scotch, elles résonnent étrangement et terriblement avec l’actualité récente, bien que créées en 2015.

Delphine Baffour