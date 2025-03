La fine fleur des chorégraphes contemporains rencontre la fine fleur des danseurs et danseuses, pour un programme de quatre pas-de-deux.

Deuxième édition de Dialogue, cette soirée réunit des chorégraphes aux écritures éminemment singulières. Mats Ek d’abord, qui de grands jetés en grands pliés n’a pas son pareil pour sonder nos émotions, propose un extrait de Sort of, une rêverie tout droit sortie de l’univers de Magritte. Akram Khan ensuite mêle une fois encore dans We are but Shadows kathak bangladais et danse contemporaine. Sharon Eyal enfin, cambrant toujours plus les corps sur demi-pointes, extrait un duo du très beau Into the Hairy. Danseuse étoile au Ballet National de Norvège, Samantha Lynch conclut la soirée en dévoilant pour la première fois en France son énergique et humoristique Couch sur une musique de Bizet.

Delphine Baffour