« Hip hop LegaSY » réunit des générations d’artistes L’Azimut

Dans l’esprit All 4 House que portait le danseur et chorégraphe Ousmane Sy, disparu en décembre 2020, des générations d’artistes se réunissent à L’Azimut.

Comprendre ce temps fort, c’est se replonger dans le parcours d’un danseur et chorégraphe emblématique à la fois d’une période et d’un style, qui a nourri la galaxie hip hop pour mieux la faire briller. Ousmane Sy est décédé brutalement à la fin de l’année 2020, laissant une sidération et un vide à Antony, la ville où il grandit avant de prendre un envol international. C’est donc tout naturellement que l’Azimut prend le temps d’un hommage lors de trois jours de festivités, qui pose la question de l’héritage face au travail d’un artiste qui s’est toujours positionné dans la création, dans la construction, et dans la transmission. Figure emblématique des Wanted Posse, cofondateur des Serial Stepperz et créateur de la compagnie Paradox-Sal, il a cherché à faire vivre et diffuser la House de multiples façons, entre scène et battle.

Tous et toutes pour la House

Ces trois compagnies vont être parties prenantes du temps fort, à commencer par la première soirée carte blanche en forme de réunion de famille ouverte aux professionnels et aux amateurs, sous la houlette de Barou Sy, frère d’Ousmane. Côté spectacles, le trois crews se réuniront ensuite sur la scène de la Piscine : on y trouvera notamment Woman, la nouvelle création de la compagnie Paradox-Sal – le groupe exclusivement féminin que le chorégraphe avait conduit à son apogée avec Queen Blood et One Shot –, portant l’enjeu difficile de transmettre son héritage aujourd’hui. L’événement se poursuivra par un battle All 4 house dans l’esprit fédérateur de rencontre et d’échange toujours défendu par l’artiste.

Nathalie Yokel