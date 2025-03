Cette nouvelle adaptation de Carmen, l’Opéra le plus joué au monde, par Julien Lestel avec dix interprètes, la transpose dans notre monde dans une version féministe.

C’est à un travail de condensation narrative et émotionnelle que s’est attelé Julien Lestel pour sa recréation de Carmen, afin de réinventer, en une heure dix, le chef-d’œuvre de Bizet. Il met en scène une héroïne d’aujourd’hui, qui, plus que tout, veut être libre. Une Carmen en résonance avec les revendications d’aujourd’hui. Révolté par les féminicides et les siècles de domination masculine, Julien Lestel a choisi « de faire progresser l’égalité. Caressant l’espoir que s’il y avait davantage d’égalité, il y aurait plus de fraternité et donc de liberté ». Chorégraphiquement, la bohémienne de Séville s’éloigne des stéréotypes par une gestuelle puissante et impérieuse.

Femme fatale

Don José lui donne la réplique dans le même registre d’une danse très écrite qui emprunte au classique son vocabulaire le plus virtuose, tout en adoptant du contemporain des mouvements musculeux et langoureux, une chorégraphie des corps sculptés dans la masse. Mais l’idée la plus percutante est certainement d’avoir su créer deux plans différents. Le premier suivant le livret, comme s’il s’agissait de notre réalité ici et maintenant, tandis que le second, sur la création musicale électro-acoustique d’Iván Julliard, suit les méandres de la pensée et des fantasmes des protagonistes. Un drame qui promet une belle vitalité !

Agnès Izrine