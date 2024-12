Panorama danse à Malakoff avec le CNSMD

À Malakoff, les jeunes talents de l’Ensemble chorégraphique du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris interprètent des pièces d’Odile Duboc, de Léo Lérus et de Ioannis Mandafounis.

L’Ensemble chorégraphique du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) traverse les pièces de trois chorégraphes d’époques et esthétiques différentes. Ils entrent dans la rythmique scandée du Boléro de Maurice Ravel, embrassant la version d’Odile Duboc tirée de sa pièce Trois Boléros (1996), où la danse subtile et dépouillée contraste avec la puissance de la musique. Puis, le groupe épouse les ondulations d’Entropie (2021) de Léo Lérus, qui offre une traduction contemporaine des léwoz, ces fêtes guadeloupéennes où se déploient les danses et musiques gwoka. Ils concluent cette soirée par la vitalité contagieuse de Join (2024) de Ioannis Mandafounis, chorégraphe à la tête de la Dresden Frankfurt Dance Company. À travers ces trois chorégraphies, c’est l’entrain de ces jeunes danseurs qui jaillit.

Belinda Mathieu