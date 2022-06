J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre de Chloé Lacan

Chloé Lacan s’empare de la vie et des chansons de Nina Simone pour raconter ses propres souvenirs d’enfance et sa rencontre avec la musique. Swing, groove et émotion, blues et poing levé…

D’un côté une légende, de l’autre une jeune fille banale. Entre les deux, la musique, et la voix de l’une qui donne à l’autre le désir et la force de chanter à son tour. En racontant sa Nina Simone, Chloé Lacan explore le lien que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos vies, les éclairent, les guident et parfois les consolent. « J’avais reçu, comme une gifle, cette voix au couteau, cette colère brute, cette musique nourrie de mélancolie et de rage, de force et de fragilité, à l’âge où, moi-même, je découvrais mes propres contradictions. » dit Chloé Lacan, qui a choisi de plonger dans l’œuvre de cette artiste au cœur rugueux avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche.

Du rouge au bleu

« Sur le papier, tout nous sépare : l’époque, le pays, la couleur de peau, la lutte, le caractère, la tessiture même et pourtant, j’ai puisé à cette différence bien plus que l’envie de faire de la musique : sans doute la force de devenir et d’accepter qui je suis. » dit Chloé Lacan, qui passe de l’effervescence à l’émotion langoureuse, du son acoustique au son amplifié, de l’oratorio dénudé au concert débridé pour raconter un commun chemin, de l’innocence de l’enfance à la maturité de la prise de conscience politique. Musique et théâtre se mêlent pour une traversée éclectique et sensible où le rouge tend vers le bleu.

Catherine Robert