Pour la 14ème édition de son festival chorégraphique, Le CENTQUATRE dévoile une danse plurielle qui s’hybride avec d’autres arts, revendique la nécessité d’être ensemble et de transmettre.

À la frontière du cirque et de la danse, Alexander Vantournhout s’accompagne de trois interprètes pour transformer une fenêtre, un cadre aérien et un socle en agrès dans son spectacle déambulatoire Frames. Usant de tout ce que chacun des lieux qui les accueille peut receler, Camille Boitel et Sève Bernard lancent avec l’énigmatique et changeant « » « une déclaration d’amour à l’imprévisible, écrite avec la précision d’un accident ». Après sa chute accidentelle et vertigineuse lors d’une représentation de GRANDE, Tsirihaka Harrivel a trouvé une nouvelle compréhension du monde à travers la pratique des arts martiaux. C’est ce qu’il dévoile dans son poétique Cruel Trop Tard qui réunit une danseuse et une archère troisième dan de Kyudo, le tir à l’arc japonais. Mais l’art chorégraphique se déploie aussi dans de grandes formes pour mieux nous dire l’importance du lien. Ainsi avec son Grand Bal de couleur urbaine la Cie Diptyk conduit huit corps paralysés par les crises vers une fièvre de mouvements libératrice. Avec Tendre Colère, Christian et François Ben Aïm invitent dix interprètes à une solidarité bienveillante autant qu’à un emportement collectif.

La rencontre de différentes générations

Le répertoire et la transmission sont également au cœur de cette édition. 50 ans après la présentation à Paris de Josiane, la Paysanne, la plus célèbre pièce du Ballet National Folklorique du Luxembourg, son nouveau directeur, le virtuose et charismatique M. Chevalier, en propose avec The Great Chevalier une relecture en solo audacieuse et contemporaine. Avec le pluriel Roomates, (LA)HORDE invite plusieurs générations d’interprètes et de chorégraphes, dont François Chaignaud, Claude Brumachon ou Lucinda Childs, à partager la scène. Artiste en résidence au Centquatre, Sandrine Lescourant brosse en paroles et en gestes le portrait de quatre danseuses hip-hop qui nous confient « les pièges déjoués et les espoirs nourris pour les nouvelles générations ». Nouvelle génération qui avec WASCO! est propulsée sur scène par Lisbeth Gruwez et Maarten Van Cauwenberghe pour une performance d’action painting aussi explosive que le freejazz qui les accompagne.

Delphine Baffour