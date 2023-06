Le metteur en scène Franck Berthier aborde la question de la fin de vie à travers l’expérience d’un suicide assisté, en Suisse. Avec la lumineuse Marie-Christine Barrault, le spectacle éclaire l’acuité de l’épreuve, où la vie et la mort sont intimement reliées.

Qu’est-ce qui vous a conduit à aborder aujourd’hui la question de la fin de vie ?

Franck Berthier : Après avoir créé L’Attentat avec Bruno Putzulu, tiré du roman de Yasmina Khadra, puis Choisir de vivre de Mathilde Daudet, Voyage à Zurich aborde la question de la liberté et du choix. Ces trois spectacles portent en eux la question commune de l’humain face à l’adversité, face à sa liberté intime. Il m’apparait comme essentiel d’orienter mon travail sur ce qui nous compose et nous définit afin d’être ce que nous devons être, dans notre vérité et authenticité. La question de la fin de vie porte en elle la question de comment nous vivons avant d’envisager la fin. C’est très certainement pour cela que j’ai souhaité aborder ce thème. L’idée d’une mémoire de la vie comme un mille-feuille, en couches finement superposées, imprègne la pièce.

« Nous autres fabricants de spectacles ne travaillons que sur cela : faire voir l’invisible et le rendre palpable aux regards des spectateurs. »

La comédienne Maïa Simon qui a choisi de faire le voyage à Zürich en 2007 était votre amie. C’est donc une expérience intime et profonde qui a fait naître le spectacle. Comment faire récit de cette expérience ?

F.B. : L’accompagnement de Maïa remonte à 2007. Il m’aura fallu attendre 16 ans pour pouvoir tenter d’en parler. Je tenais beaucoup à aborder autour de la question centrale celle des dommages collatéraux et les effets sur les proches. Partir mourir en Suisse est une évidence pour la personne concernée, mais pas nécessairement pour les accompagnants. C’est un drôle de chemin que de vivre ces trois jours. Le temps n’existe plus, il est comme suspendu et le contrat moral nous doit d’être sans failles. Le choc est violent, quand bien même nous acceptons le choix. Il faut faire avec cette détonation et apprendre après à s’en guérir. Le chemin n’est pas si simple. En ce sens Voyage à Zurich n’est absolument pas un spectacle militant mais pose la question frontale de comment faire, comment être, comment accepter et respecter un tel choix. J’ai voulu prendre le temps d’observer l’écho ou le miroir que tendait cet acte pour ceux qui accompagnent.

Pourquoi avez-vous choisi Marie-Christine Barrault pour interpréter Maïa / Florence ?

F.B. : Il me fallait la force de vie et la lumière de Marie Christine Barrault pour incarner Maïa. Marie-Christine est une amoureuse de la vie et une curieuse insatiable. Florence pousse ses proches à se révéler, il n’y a plus de temps à perdre, elle les force à se montrer nus, à laisser tomber les masques sociaux. Face au vide, l’heure des faux-semblants et des tabous n’a plus de raison d’être.

Que voulez-vous transmettre à travers ce spectacle, que vous décrivez comme un hymne à la vie ?

F.B. : Au-delà des croyances, comment expliquer une vie si elle est réduite au néant ? Comment ne pas croire que le chemin a un sens et contribue à une conscience plus large de l’invisible ? Shakespeare parle constamment de la force de l’invisible exercée sur le visible. Nous autres fabricants de spectacles ne travaillons que sur cela : faire voir l’invisible et le rendre palpable aux regards des spectateurs, dans un échange qui repose sur la capacité d’émerveillement de chacun. Il s’agit de garder l’enfance en nous car elle seule nous fait croire aux possibles. Et moi je n’ai jamais cessé d’y croire.

Propos recueillis par Agnès Santi