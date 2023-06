Dans Tempête dans un verre d’eau, un conférencier embarque son public sur une île apocalyptique, où La Tempête de Shakespeare sera le support d’une tragédie de la solitude.

La compagnie Tac Tac est familière du théâtre shakespearien, qu’elle met en regard avec des thématiques actuelles. Cette pièce est le deuxième pan d’une trilogie où Hamlet et nous et Lady Macbeth complètent le panorama des créations, toujours dans le langage du théâtre d’objet. C’est ici aussi sur une île abandonnée que le protagoniste interroge le célèbre texte : « Prospéro toujours sur son ile, s’en sortira-t-il ? » Les objets-rebuts, restant sur la plage après la tempête, sont au cœur de la scénographie où se déploie le récit d’un homme seul et de son rapport au monde qui invite à la réflexion autant qu’au rêve.

Louise Chevillard