Vive le Sujet ! Tentatives

Ce sont des femmes et hommes chorégraphes, auteurs, musiciens, comédiens, metteurs en scène… Ils font toujours les belles heures du Jardin de la Vierge, sous le haut patronage de la SACD.

Tentatives toujours fécondes, les séries au Jardin de la Vierge sont cette année moins fertiles, avec six propositions au lieu de huit habituellement. La marque du changement se lit également dans l’agenda, où les artistes jouent deux fois par jour avant de laisser place à la série suivante. Heureusement, l’esprit reste le même, celui du risque de la création, de l’expérimentation, du mélange des arts, de la rencontre avec l’Autre. Les auteurs investissement le mythique Jardin de la Vierge avec juste ce qu’il faut d’audace, devant un public heureux de leur délivrer la même dose de bienveillance. C’est Anna Massoni et Félix Jousserand qui ouvrent le bal. La première a invité Ola Maciejewska, chorégraphe elle aussi, à se perdre dans une partition de gestes, jusqu’à en oublier l’origine. Le second se plonge dans son sidérant texte Le Siège de Mossoul avec le violoncelle et la voix de Bruno Ducret, dans un genre nouveau de poésie orale. Changement d’ambiance pour la deuxième série : Stéphanie Aflalo se met en scène avec le comédien Jérôme Chaudière et le concours du performeur Grégoire Schaller, dans une méditation philosophique où la mort n’est jamais loin… et l’humour non plus.

L’été subversif de Rebecca Journo

Ils partagent l’affiche avec Tidiani N’Diaye, chorégraphe malien, et son complice le burkinabé Adonis Nebié Tauwindsida. Tous deux se penchent sur la question du travail, mêlant le geste, la fonction, le rôle social, dans une réflexion sur l’ambiguïté d’une telle notion, entre asservissement et émancipation. La danse fait le lien entre la joie et la pénibilité, dans la musique live de Clara de Asis. Venus quant à eux de la République Démocratique du Congo, Christiana Tabaro et Michael Disanka ne manquent jamais de lier leurs histoires personnelles à leurs histoires théâtrales. Ensemble, ils revisitent leurs archives, accompagnés des musiciens Taluyobisa Luheho et Kady-Vital Mavakala. Dans cette dernière série, il ne faut pas passer à côté de Rebecca Journo, chorégraphe très singulière. Elle prend ici l’invitation de la SACD au pied de la lettre, s’intéressant au chant des cigales grâce à l’artiste sonore Diane Barbé. Leur Canicular devient bien plus qu’une ode à la nature, mais une réflexion sur notre rapport à l’été et sur nos corps desséchés.

Nathalie Yokel