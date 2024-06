« Entre nos mains », les gestes quotidiens de Sylvie Pabiot

Une représentation en forme de partage d’un acte collectif : c’est ce que nous propose la chorégraphe Sylvie Pabiot, autour du geste quotidien.

Qu’est-ce qu’un geste quotidien ? De quoi sont faits nos mouvements familiers, quelles routines et habitudes habitent nos corps ? Pour construire sa danse, Sylvie Pabiot pose un regard décalé sur ce qui nous constitue, de nos propres singularités jusqu’aux signes de nos appartenances à des groupes, que traduisent nos gestes. Elle décèle, elle collecte, elle compose, et voilà que surgit la danse, dans cette performance qui montre que l’ordinaire peut devenir sensible et poétique. Entre nos mains est tout autant un spectacle, un moment de partage collectif, qu’un protocole inventé par la chorégraphe pour révéler et recueillir les gestes chez le spectateur et l’embarquer joyeusement et collectivement dans une phrase chorégraphique. La musique fait le reste, et la danse devient le dénominateur commun pour faire communauté.

Nathalie Yokel