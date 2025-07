Vive le Sujet ! Tentatives Série 2

La deuxième série de Vive le Sujet ! Tentatives réunit les comédiens Yasmine Hadj Ali, Antoine Kobi, Ike Zacsongo-Joseph pour Born Again et la chorégraphe Soa Ratsifandrihana pour Quelle aurore.

À l’occasion de la deuxième série de Vive le Sujet ! Tentatives – dont le principe est de proposer à des artistes de différentes disciplines un espace d’expérimentation – les comédiens et comédienne Yasmine Hadj Ali, Antoine Kobi et Ike Zacsongo-Joseph s’accompagnent de la neuroscientifique et essayiste Samah Karaki pour croquer par petites touches le monde pas si rose layette de l’enfance. Nous sommes au soir du 31 août et comme d’habitude la mère du petit Etienne est en retard. C’est l’occasion pour les trois animateurs du centre de loisirs d’organiser une dernière partie de gamelle, ce jeu dans lequel il faut bien se cacher pour ne pas être vu puis finir en prison. Oui mais voilà, Etienne reste introuvable ! Les adultes paniquent, la directrice du centre craque. Entre humour et angoisse, absurde et réalité sociologique, affleurent le manque de moyens du temps extra-scolaire, les inégalités face au système éducatif, les problèmes de harcèlement, le racisme ordinaire, les brutalités policières. Born Again est une petite forme tout à la fois profonde et légère, portée par quatre interprètes impeccables.

Mille et une émotions

Tout juste couronnée Révélation chorégraphique de l’année par le Syndicat de la Critique, Soa Ratsifandrihana invite quant à elle la comédienne, autrice, compositrice et interprète difficilement classable Bonnie Banane à la rejoindre pour Quelle aurore. Vêtues de shorts, jupette, et tops dont les découpes en forme de cœur dévoilent une partie de leurs poitrines, les deux performeuses se livrent à une chorégraphie TikTok avant de scroller sur leurs écrans de téléphones : « Est-ce que les hétérosexuels vont bien ? » ou « Papa achète moi une puff c’est trop swag ! » côtoient le long témoignage d’une femme après un bombardement à Gaza. Sans transition les voici qui grimpent sur des tapis roulants et entament une marche sans fin qui les voit passer par toutes les émotions avant de mimer diverses situations ou images connues ou reconnues, comme les yeux forcément grands ouverts d’Orange Mécanique, une scène d’harakiri, des combats d’arme à feu. Si Soa Ratsifandrihana est une danseuse hors pair, Bonnie Banane une comédienne convaincante, et que leur duo fonctionne à merveille, Quelle aurore n’apporte pas grand-chose au constat déjà bien établi que les mille images qui nous assaillent chaque jour provoquent en nous des sentiments divers qui se mélangent et ne sont pas toujours faciles à assimiler.

Delphine Baffour