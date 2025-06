Lauréate du fonds Adami pour cette nouvelle création, adaptation libre de La mort d’Ivan Illitch de Léon Tolstoï, Mathilde Bourbin, directrice artistique du Collectif Attention Fragile, propose non sans humour de réfléchir au sens de la mort. Et donc de la vie.

Caractérisés par des écritures contemporaines, un humour noir et grinçant, les projets du Collectif Attention Fragile sont de grands spectacles populaires abordant des thèmes de société majeurs. La relation à notre condition mortelle, à nos illusions de toute puissance, à la spiritualité, au rituel, à la mémoire, sont avec RIP au cœur du sujet. « Parler de la mort n’est pas grave. Cela peut même être traité avec légèreté sans pour autant perdre en profondeur de réflexion » note l’autrice Mathilde Bourbin. Au service du texte qui raconte l’agonie d’Ivan Illitch, personnage principal de la pièce, la mise en scène entend casser les codes du réalisme pour secouer conventions et certitudes, travailler sur la composition de tableaux corporels et apporter humour et décalage, notamment en termes de costumes et d’accessoires.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens