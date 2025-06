Vive le sujet ! Tentatives propose un terrain d’expérimentation pour des performances inédites, pluridisciplinaires et inattendues. Quelle aurore et Born again forment la Série 2.

Cherchant sans cesse à se réinventer, Soa Ratsifandrihana invite l’énigmatique, sexy et farfelue Bonnie Banane pour croiser leurs influences dans Quelle aurore. La chorégraphe aime enchevêtrer la danse avec d’autres formes d’expression. L’autrice, compositrice et interprète inclassable chante avec l’exubérance du clown et la dignité des pleureuses. De leur rencontre surprenante naît une performance hybride, à la lisière des genres. Elles fusionnent « pour libérer un parfum à la fois absurde et fascinant », se sublimant et s’augmentant au fil de la création. « Un souffle mystique, irrésistible et effrayant, qui envoûte, sans retour, et qui, entre l’ombre et la chaleur d’Avignon, fait oublier les reliques du passé. »

Hybridation et hétéroclisme, absurde et tragique

Dans Born Again, les trois performers, Yasmine Hadj Ali, Antoine Kobi et Ike Zacsongo-Joseph, endossent le rôle d’animateurs d’un stage de Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, pour passer au crible, en compagnie de la neuroscientifique Samah Karaki, les déterminismes sociaux qui pèsent sur les enfants, dans une forme mêlant absurde et tragique, humour et autodérision. Au cours de cette improbable formation, les participants traversent des expériences qui les amènent à questionner le rôle de l’amour et la confiance dans l’émancipation des enfants qu’ils accompagneront.

Catherine Robert