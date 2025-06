Dans le cadre de ses très décalées Cartographies, conférences tendance écolo toujours sur le fil du sérieux et de l’absurde, Frédéric Ferrer présente Le problème lapin au Théâtre des Halles.

« Ce que je cherche à faire avec Le problème lapin, c’est d’apprendre de cette espèce pour mieux penser la nôtre. Pourquoi le lapin est-il un problème ? Parce qu’il divise nos sociétés : les chasseurs en voudraient plus, mais comme ils grignotent les cultures, les agriculteurs en voudraient moins. Dans les îles Kerguelen, les Européens ont contribué en apportant le lapin à la dégradation de l’environnement. Mais aujourd’hui, comme les lapins mangent les pissenlits, qui eux-mêmes sont une espèce invasive, on cherche aussi à les préserver. En fait, le lapin n’est jamais là où on l’attend et ne reste pas où on voudrait qu’il reste.

C’est Hélène Schwartz qui m’a envoyé sur la trace des lapins, pendant le confinement, et comme, spontanément, elle déborde d’elle-même sans arrêt, qu’elle n’arrête pas de m’interrompre, d’ouvrir des parenthèses autour de ce que je dis, on a décidé que je ne mènerais pas la conférence seul cette fois. Notre récit court très vite et part dans tous les sens. Conçu comme un terrier, avec de multiples entrées, il cherche comme je le fais depuis le début avec les Cartographies à mettre notre temps sur un plateau. Ces vraies fausses conférences sont une manière de se confronter au réel avec des questions qui mettent en jeu notre modernité écologique. Mais de façon à ce que ce ne soit jamais une leçon didactique, avec à l’inverse l’incessante volonté de se décaler, de créer des espaces de l’ordre de l’absurde. Cela permet de rire de cette chose tragique qui nous arrive, tout en y réfléchissant. »

Propos recueillis par Eric Demey