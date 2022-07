Les galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la baignade bien plus agréable) des pjpp, un théâtre de mots et de gestes poétique et désopilant

Claire Laureau et Nicolas Chaigneau, alias les pjpp, auscultent conversations futiles et situations anodines dans un théâtre de mots et de gestes hilarant et délicieux.

Il y a cet ami qui nous bassine avec ses problèmes domestiques et qui de digressions en digressions raconte sa vie dans un torrent de mots que nul ne peut contenir. Cet autre qui au restaurant ou dans la salle d’attente prend à partie des inconnus. Celui qui aiguise un peu trop son esprit de contradiction et celui qui nous entretient des heures sur le pas de la porte. Ou même celui qui nous met mal à l’aise à force de rabaisser sa femme lors d’un dîner. De ces scènes anodines mille fois rencontrées, Claire Laureau et Nicolas Chaigneau font un théâtre de paroles et de gestes absurde, poétique et hilarant.

Mille épisodes vécus

Accompagnés sur scène de deux comparses, ils se moquent avec bienveillance et autodérision de ces situations quotidiennes, de nos conversations un peu niaises, leur gestuelle en disant aussi long que leurs mots. Chantant, parlant, reconfigurant chaque fois le plateau, ils enchaînent les saynètes à toute berzingue, et l’on reconnait avec délectation, et un certain embarras parfois, mille épisodes vécus. Alors, les galets au Tilleul sont-ils vraiment plus petits qu’au Havre ? Parce que franchement, l’océan ne va pas trier les galets, si ?

Delphine Baffour